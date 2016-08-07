На кордоні з Росією службовий собака винюхав приховані в машині 4 кілограми наркотиків (фото, відео)

Як повідомляє Держприкордонслужба, віднайти зілля в автомобілі Mazda допоміг службовий собака прикордонників, який натренований на пошук наркотиків.

Рослинну речовину виявили під час перевірки транспортного засобу, який прямував до Росії.

"Залучений чотирилапий помічник відразу спрацював на автівку та подав голос. У ході огляду правоохоронці виявили 18 пакунків з речовиною рослинного походження. Два з них знаходилися під заднім сидінням, ще 16 виявили в запасному колесі, яке довелося "розбортувати", - йдеться у повідомленні.

Попередня вага знайденої наркотичної речовини сягає 3,9 кілограма.

За словами затриманого водія - 29-річного мешканця Запоріжжя - пакунки йому не належать і як вони потрапили до авта він не знає.

Тривають процесуальні дії та експертиза.