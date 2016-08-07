Російські окупанти заблокували пропуск на адмінмежі з Кримом, причини невідомі – прикордонники

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби України.

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«Сьогодні близько 7-ї години ранку російська окупаційна влада із невстановлених причин призупинила здійснення пропускних операцій громадян та транспортних засобів на адмінмежі з Кримом», - йдеться у повідомленні.

В ДПСУ пояснили, що саме через це пропуск з материкової частини України на КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» та «Чонгар» на територію Криму також не здійснюється.