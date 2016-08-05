Прикордонники розповіли, як Росія посилює берегову охорону ФСБ в окупованому Криму новим озброєнням
08:04, 05 серпня 2016Суспільство
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Російська Федерація продовжує посилювати новим озброєнням підрозділи морської охорони прикордонного підрозділу ФСБ Росії в окупованому Криму.
РФ посилює берегову охорону ФСБ в окупованому Криму / dpsu.gov.ua
Про це заявив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає Крим.Реалії.
"30 липня до Балаклави із суднобудівного заводу "Алмаз", що в Санкт-Петербурзі, доставили дві одиниці прикордонних сторожових катерів типу "Соболь", – розповів він.
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Раніше Слободян заявляв, що українські прикордонники спостерігають ротацію сил Російської Федерації в анексованому Криму, поблизу адміністративного кордону.
Зокрема, як стверджує він, перекинули бронетанкову групу з 247 десантного штурмового полку, який дислокується у Ставрополі, і 7-ї десантно-штурмової дивізії з Новоросійська.
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