Прикордонники розповіли, як Росія посилює берегову охорону ФСБ в окупованому Криму новим озброєнням

Про це заявив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає Крим.Реалії.

"30 липня до Балаклави із суднобудівного заводу "Алмаз", що в Санкт-Петербурзі, доставили дві одиниці прикордонних сторожових катерів типу "Соболь", – розповів він.

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Раніше Слободян заявляв, що українські прикордонники спостерігають ротацію сил Російської Федерації в анексованому Криму, поблизу адміністративного кордону.

Зокрема, як стверджує він, перекинули бронетанкову групу з 247 десантного штурмового полку, який дислокується у Ставрополі, і 7-ї десантно-штурмової дивізії з Новоросійська.