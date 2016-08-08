Азербайджан засудив свого громадянина до 10,5 років за діяльність у наркобанді в Черкасах

Як повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області, на підставі міжнародно-правових договорів, ратифікованих Україною, обласна прокуратура передала до правоохоронних органів Азербайджану клопотання про притягнення до кримінальної відповідальності громадянина цієї країни, який обвинувачується у вчиненні в Черкасах низки тяжких та особливо тяжких злочинів.

Встановлено, що впродовж 2009 року члени банди, до якої входив азербайджанець, скоювали в Черкасах злочини, пов’язані з придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом наркотиків в особливо великих розмірах.

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Після затримання і притягнення членів організованої злочинної групи до кримінальної відповідальності громадянин Азербайджану втік з України та перебував у міжнародному розшуку.

Наприкінці 2014 року правоохоронці Черкащини встановили, що чоловік перебуває в Азербайджані. У зв’язку з тим, що він є громадянином тієї країни і його екстрадиція в Україну, відповідно до законодавства Азербайджану, неможлива, кримінальне провадження передали правоохоронним органам Азербайджану.

Завдяки належному документуванню правоохоронцями області злочинів, вчинених у Черкасах, суд в Азербайджані засудив чоловіка до 10 років та 6 місяців позбавлення волі.