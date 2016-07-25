У Черкасах заарештували колишнього правоохоронця-наркодилера

Як повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області, наприкінці минулого тижня співробітники четвертого теруправлінням департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції затримали колишнього правоохоронця, який продавав наркотики.

У його помешканні та автомобілі під час обшуків вилучено 160 грамів марихуани та більше 50 грамів синтетичного наркотику амфетаміну. За цінами «чорного ринку», вартість вилучених наркотиків перевищує 100 тисяч гривень.

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Наркотики були підготовлені до продажу та упаковані у різноманітні згортки та пакунки.

Наразі колишньому правоохоронцеві повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.