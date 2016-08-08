В Одесі завершили реконструкцію знаменитої скульптури атлантів (фото)

Про це йдеться в повідомленні Одеської міськради

Зазначається, що питання про капітальний ремонт балкона над атлантами порушувалося ще навесні 2015 року. Однак, враховуючи, що ця будівля є пам'ятником архітектури і містобудування, для початку робіт з відновлення будинку необхідно було отримати цілий ряд дозвільних документів, провести експертизу і розробити проектну документацію. В результаті початок робіт затягнувся.

За словами фахівців, всі несучі елементи, на яких тримається балкон, перебували в аварійному стані. Потрібно було відновити практично зруйновану розетку під балконом і відреставрувати скульптури атлантів.

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В ході ремонтних робіт було проведено демонтаж старих балок під балконом та облаштування нових. Також проводилися реставраційні та оздоблювальні роботи, відновлення елементів декору.

Основною причиною руйнування Будинку з атлантами фахівці називають неналежну експлуатацію будівлі. Всередину балкона і скульптурної композиції через пошкоджену систему водовідведення, а також в результаті дощів і танення снігу потрапляла вода, що поступово призвело до деформації і руйнування об'єкта зсередини.

Крім того, будинок жодного разу не піддавався поточному чи капітальному ремонту. Останній косметичний ремонт будівлі проводився у 2008 році.

Всі роботи виконувалися за рахунок коштів, виділених з міського бюджету.

Будинок Фальц-Фейна (Будинок з атлантами) — пам'ятка архітектури і містобудування, побудований архітекторами Левом Влодеком і Семеном Ландесманом в 1899 році.

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Будинок з атлантами визнаний однією з 4 найкрасивіших будівель Одеси та вважається найбільш вражаючим з творінь Влодека.

5-поверховий будинок відомий завдяки скульптурі роботи Товія Фішеля, що зображає двох атлантів, які утримують зоряний глобус. Двох гігантів архітектор розташував нетрадиційно - вони відокремлені від стін будівлі, тіла їх напружені і зігнулися під тягарем небесного склепіння, на якому покоїться балкон еркера, який починається з 2-го поверху будинку.

Особняк належав родині Фальц-Фейнів і служив дохідним будинком. Являє собою сукупність двох будівель, розташованих зараз під №5 та №7 по вулиці Гоголя, і складають у цілому єдиний архітектурний ансамбль.