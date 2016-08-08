На Волині на 112 році життя померла найстарша жителька області

Про це кореспонденту УНІАН повідомила голова Рокинівської селищної ради Леся Яцушек.

Довгожителька народилася 8 січня 1904 року у селі Копилля Маневицького району, про що йдеться у її паспорті та свідоцтві про народження. А померла - 7 серпня 2016 року.

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Як зазначає селищний голова, довгожителька останні двадцять п’ять років жила у селі Рокині Луцького району разом із родиною двоюрідної онуки Надії Засєкіної. Чоловік Єфосинії Павлюк - Яків - зник безвісти під час Другої світової війни. Трагічно загинув 20-річний син, якого вона народила у 34 роки. Все життя тяжко працювала у колгоспі села Копилля.

За словами двоюрідної онуки, звістка про трагічну смерть єдиного сина, застала Єфросинію Павлюк, коли та доїла у хліві корову… Жінка вийшла звідти зовсім сивою.

«Він з хлопцями їздив на заробітки на Львівщину. Якось йшли з танців, всі перейшли через той провід обірваний. А він зачепився за електропровід і… його вбило струмом»,- зазначає Засєкіна.

І додає, що довгожителька була дуже побожною. Постійно ходила до церкви та до останнього часу співала колядки й щедрівки для гостей, хоч і неписьменна була. І ніколи нікому не сказала поганого слова. А ще бабуся щодня їла сало, проте, картоплю ніколи не вживала разом із м’ясом.

«Ми поховали її сьогодні в Копиллі, як заповідала», - додає двоюрідна онука Єфросинії Павлюк.