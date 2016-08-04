Жодна з 4 версій вбивства Шеремета не є пріоритетною - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням Генеральної прокуратури Андрій Шевченко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми відпрацьовуємо чотири версії (вбивства журналіста Шеремета – УНІАН). Це - безпосередньо особисті неприязні стосунки щодо загиблого, професійна журналістська діяльність, можлива дестабілізація обстановки в місті Києві та загалом в країні через смерть відомого журналіста і, відповідно, коли помилилися об’єктом, оскільки автомобілем, в тому числі користувалася і Олена Притула, його співмешканка», - заявив він.

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«Усі чотири версії є робочими, до жодної з версії ми схильності на це час не маємо, по всіх чотирьох напрямках ми працюємо», - додав Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство. До розслідування вбивства підключилося і Федеральне бюро розслідувань США.