Протести вкладників у Києві: мітингувальників відтіснили з проїжджої частини, рух Хрещатиком розблоковано

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент рух автомобілів по Хрещатику біля Майдану Незалежності здійснюється без перешкод.

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Проте правоохоронці оточили краї проїжджої частини ліворуч та праворуч для того, щоб не допустити повторного перекриття вулиць з боку вкладників банку “Михайлівський”.

Перед цим правоохоронці відтіснили вкладників банку з проїжджої частини на перехресті вулиць Інститутської та Хрещатику. Декілька осіб, які особливо активно чинили спротив, затримано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 150 вкладників банку «Михайлівський» перекрили проїжджу частину Хрещатика біля Майдану Незалежності, навпроти Будинку профспілок. Вони вимагали повернення вкладів та висловлювали невдоволення діяльністю Національного банку України.