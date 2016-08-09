Прокуратура назвала основну версію вибуху на Гончарівському полігоні, внаслідок якого загинули військові

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

"…основною версією розслідування є не виконання службовими особами полігону військової частини своїх обов’язків при поводженні з боєприпасами, що спричинило вибух своєчасно не очищеного снаряду (ч.3 ст.414 КК України - порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення)", - йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування вилучено та вивчено нормативні документи, що регулюють порядок проведення навчань, стрільб та забезпечення заходів безпеки на полігоні. Проведено судово-медичні та імунологічні експертизи, а також допитано свідків та проведено слідчі експерименти.

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Наразі у проваджені триває судово-балістична експертиза, яка встановить вид боєприпасу, що вибухнув та спосіб його підриву.

Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня троє військовослужбовців строкової служби військової частини розпалили вогнище на неперевіреній ділянці військового полігону в смт Гончарівське Чернігівської області, де здетонував та вибухнув невстановлений вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху загинуло двоє військових та ще один отримав тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми та струсу головного мозку.