Пожежа на полігоні у Чернігівській області: стали відомі деталі та причина займання

Про це йдеться у повідомленні Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України.

«На військовому полігоні поблизу селища Гончарівське Чернігівської області сталася пожежа. Заходи з бойової підготовки на полігоні призупинено. Розповсюдження вогню вчасно локалізовано. Пожежні розрахунки ДСНС та військових частин вживають заходів щодо ліквідації пожежі», - зазначається в повідомленні.

Своєю чергою, як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, відомством взято на контроль ситуацію щодо пожежі на військовому полігоні смт. Гончарівське.

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Зазначається, що на полігоні першої окремої танкової бригади у Гончарівському сьогодні відбулись планові навчання військовослужбовців бригади високомобільних військ Збройних сил України. У ході навчань в результаті бойового застосування систем залпового вогню та іншого артилерійського озброєння відбулось загоряння частини лісового масиву на території полігону.

Наразі із залучення пожежних підрозділів проводиться гасіння пожежі та локалізація вогнища.

Жодних травмувань, жертв серед особового складу чи мирного населення або детонації снарядів не відбулось.

Ситуація в оперативному режимі контролюються військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону Центрального регіону України у взаємодії з військовою частиною та правоохоронними органами області.