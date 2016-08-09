Підприємці з Черкащини привласнили понад 2 мільйони, виділені на харчування військових - СБУ

Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

За даними відомства, протягом 2014-2015 років низка черкаських комерційних структур уклала угоди на постачання широкого асортименту харчових продуктів військовим частинам та підрозділам Нацгвардії, дислокованим у різних регіонах України.

Співробітники спецслужби встановили, що у контрактах бізнесмени завищили вартість продукції, якість товарів також не відповідала вимогам державних стандартів.

Читайте такожБірюков показав фото тарганів та хробаків у солдатській їжі у військовій частині Миколаєва

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили документацію, яка доводить здійснення оборудок при поставках харчових продуктів. За попередніми оцінками, зловмисники завдали збитків держбюджету України на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Правоохоронці продовжують перевірку контрактів, укладених бізнесменами із військовими підрозділами.

Зараз відкрито кримінальне провадження за ст. 191 та ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.