Підприємці з Черкащини привласнили понад 2 мільйони, виділені на харчування військових - СБУ

19:27, 09 серпня 2016
Суспільство
755 0

У Черкаській області співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили привласнення підприємцями з Черкащини понад 2 млн бюджетних коштів, виділених на харчування військових.

армія солдати всу збройні / upogau.org

Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

За даними відомства, протягом 2014-2015 років низка черкаських комерційних структур уклала угоди на постачання широкого асортименту харчових продуктів військовим частинам та підрозділам Нацгвардії, дислокованим у різних регіонах України.

Співробітники спецслужби встановили, що у контрактах бізнесмени завищили вартість продукції, якість товарів також не відповідала вимогам державних стандартів.

Читайте такожБірюков показав фото тарганів та хробаків у солдатській їжі у військовій частині Миколаєва

Під час обшуків співробітники СБУ вилучили документацію, яка доводить здійснення оборудок при поставках харчових продуктів. За попередніми оцінками, зловмисники завдали збитків держбюджету України на загальну суму понад 2 мільйони гривень. Правоохоронці продовжують перевірку контрактів, укладених бізнесменами із військовими підрозділами.

Зараз відкрито кримінальне провадження за ст. 191 та ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter