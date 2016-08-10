У Дніпрі колишнього заступника мера підозрюють у заподіянні державі 30 мільйонів збитків

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, слідчим прокуратури Дніпропетровської області 9 серпня йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання посадовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки).

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Згідно з повідомленням, у період своєї діяльності (2000-2013 і 2014-2015 рр.) зазначений посадовець, використовуючи своє посадове становище та діючи в інтересах юридичних осіб, умисно не організував та не проконтролював укладення договорів на оформлення пайової участі забудовників у створенні інженерно-транспортної інфраструктури міста. В результаті 53 підприємства не сплатили до державного бюджету понад 18,3 млн грн пайових внесків.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що перший заступник міського голови достовірно знав про рішення Дніпропетровської міської ради та господарського суду Дніпропетровської області про передачу на баланс одного з комунальних підприємств об'єктів нерухомого майна. При цьому він не забезпечив їх виконання, в результаті чого 230 об'єктів комунальної власності вартістю 8 млн грн залишилися на балансі житлово-комунальних підприємств, які в подальшому були визнані банкрутами, а об'єкти нерухомості через процедуру ліквідації перейшли у власність приватних юридичних осіб.

Крім того, чиновник підписав та видав рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради про передачу нежитлового приміщення з балансу діючого комунального підприємства на баланс іншого, яке на той час не здійснювало господарської діяльності та щодо якого у 2012 році була почата процедура банкрутства. В подальшому це стало підставою для вибуття зазначеного приміщення з комунальної власності шляхом відчуження через процедуру ліквідації підприємства, що завдало державі збитків на суму майже 3,5 млн грн. Розслідування триває.