17 пар із окупованих територій Донбасу скористалися сервісом "Шлюб за добу"
За десять днів роботи проекту "Шлюб за добу" у прифронтовому Сєвєродонецьку 17 пар з окупованих територій Донбасу скористалися цим сервісом.
Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.
"Кожна родина, створена завдяки новому сервісу від Мін'юсту "Шлюб за добу", - це привід пишатися роботою нашої команди. 10 днів роботи проекту у прифронтовому Сєвєродонецьку показали, наскільки ця послуга важлива і затребувана суспільством", - заявив Петренко.
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Також глава Мін'юсту розмістив світлину зі статистичними даними, відповідно до яких, загалом сервісом "Шлюб за добу" за 10 днів скористалося 23 пари, 17 з яких - це мешканці тимчасово окупованих територій, по три пари - це жителі Сєвєродонецька та бійці АТО.
Як повідомляв УНІАН, у липні Кабінет міністрів підтримав пропозицію Міністерства юстиції про запуск пілотного проекту в деяких населених пунктах, де можна буде упродовж доби зареєструвати шлюб.