Гройсман про викритого у хабарництві суддю Чауса: "каст недоторканних" не повинно бути

Про це глава уряду повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Боротьба з корупціонерами триває. Ще одним свідченням цього стало повідомлення НАБУ про викриття на хабарі у 150 тисяч доларів США судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса. Сядете, аж загуде! Корупціонери мають отримати по заслугах. Жодних "каст недоторканних" не повинно бути!", - заявив Гройсман.

Читайте такожСкандальний суддя Чаус пішов у відпустку до вересня

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня НАБУ заявило про викриття судді Дніпровського райсуду Києва, який отримав хабар у розмірі 150 тисяч доларів.

Водночас заступник генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, а згодом генеральний прокурор Юрій Луценко визнали, що Чаус не може бути затриманий та взятий під варту через суддівський імунітет.

У САП висловили сподівання на скликання позачергового засідання Верховної Ради для позбавлення Чауса суддівського імунітету.