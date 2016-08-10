В українській розвідці відповіли на звинувачення ФСБ у підготовці терактів в Криму

Про це заявиви представник Головного управління розвідки Міноборони України, передає Reuters.

Зазначається, що представник української розвідки заперечив звинувачення ФСБ Росії у тому, що спецназ намагався здійснити вторгнення до території анексованого Криму.

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"Це неправдива інформація", - заявив Reuters преставник розвідки при Міноборони.

Раніше у ФСБ РФ заявили, що затримали групу громадян України, які нібито готували теракти в окупованому Криму. При затриманні загинув співробітник ФСБ.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації попереджено скоєння в Республіці Крим терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були визначені критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова", - стверджують у ФСБ.