Експерти вважають, що найближчим часом курс долара злетить

На готівковий курс гривні здійснюватиме тиск підвищений попит на валюту з боку населення, а також малого і середнього бізнесу.

Як заявив УНІАН радник голови правління «Укргазбанку» Олександр ОХРИМЕНКО, одним із чинників збільшення попиту на готівковий долар є нестабільна політична ситуація.

«Люди йдуть в долар, щоб перечекати цю ситуацію. Тепер можна орієнтуватися найближчим часом на курс 5,3 грн. за 1 долар. Існують панічні очікування катаклізмів, і люди хочуть перечекати цей момент в доларах, відповідно, попит на долар зростатиме», - сказав О.ОХРИМЕНКО.

На думку експерта, також істотно зросте попит на долари з боку представників малого і середнього бізнесу.

“Досвід показав, що у разі кризової ситуації для малого і середнього бізнесу єдиний вихід, щоб вижити, це лише готівкові валютні розрахунки”, - сказав О.ОХРИМЕНКО.

У свою чергу директор департаменту казначейства «БМ Банку» Тарас КІЯК заявив, що ситуація зі збільшенням попиту і девальваційні очікування як на готівковому, так і на безготівковому ринку були прогнозовані.

На думку банкіра, найближчим часом курс триматиметься на межбанку і на готівковому ринку, з невеликим тимчасовим лагом, у межах 5-5,1 грн. за 1 долар. При цьому банкір прогнозує перед Новим роком сезонне зміцнення гривні до 4,9-5 грн. за 1 долар.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня на міжбанківському валютному ринку України відбулося різке зниження курсу гривні по відношенню до долара США. Угоди укладалися за курсом 4,84 грн. за 1 долар і до кінця торгів ставки зросли до 4,94-4,95 грн. за 1 долар.