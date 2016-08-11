МЗС закликало українців та іноземців утриматися від поїздок до Криму, назвало причину

Про це зазначають у МЗС України, повідомляє прес-служба відомства.

Нормою стали численні випадки безпідставного затримання громадян України на території окупованого півострова та Російської Федерації, відсутність гуманного ставлення до українців з боку російських правоохоронних органів, їхньої несумісної з людською гідністю поведінки, застосування до наших співвітчизників неприпустимих методів фізичного та психологічного впливу, у тому числі – тортур.

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"У цьому зв’язку, а також враховуючи неможливість української сторони забезпечити належну безпеку наших співвітчизників на території анексованого півострова, МЗС закликає громадян України та іноземців тимчасово утриматися від поїздок до окупованої території АР Крим", - наголошується у повідомленні.