МЗС закликало українців та іноземців утриматися від поїздок до Криму, назвало причину
Міністерство закордонних справ України із глибоким занепокоєнням відзначає, що останнім часом суттєво загострилась ситуація на тимчасово окупованій території АР Крим у зв’язку із численними провокаціями представників окупаційної влади стосовно громадян України.
Про це зазначають у МЗС України, повідомляє прес-служба відомства.
Нормою стали численні випадки безпідставного затримання громадян України на території окупованого півострова та Російської Федерації, відсутність гуманного ставлення до українців з боку російських правоохоронних органів, їхньої несумісної з людською гідністю поведінки, застосування до наших співвітчизників неприпустимих методів фізичного та психологічного впливу, у тому числі – тортур.
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"У цьому зв’язку, а також враховуючи неможливість української сторони забезпечити належну безпеку наших співвітчизників на території анексованого півострова, МЗС закликає громадян України та іноземців тимчасово утриматися від поїздок до окупованої території АР Крим", - наголошується у повідомленні.