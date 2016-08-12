ГПУ направила до суду обвинувальний акт у справі про сутички під Радою

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України спільно з Департаментом процесуального керівництва Генеральної прокуратури України 11.08.2016 скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням групи осіб у вчиненні 31.08.2015 біля Верховної Ради України терористичного акту, що призвів до загибелі людей та інших злочинів", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожТурчинов розкрив плани терористів під Радою: У вікна парламенту повинно було полетіти шість гранат

Зокрема, мова йде про правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві) КК України.

"Санкція ч. 3 ст. 258 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі із конфіскацією майна або без такої", - зазначили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, біля парламенту 31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації сталися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями.

Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.