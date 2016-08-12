У Львові відкрили територіальне управління НАБУ

Сьогодні відбулось офіційне відкриття територіального управління НАБУ, юрисдикція котрого поширюється на вісім областей – Львівську, Волинську, Закарпатську, Чернівецьку, Тернопільську, Івано-Франківську, Рівненську та Хмельницьку. Підслідними НАБУ є судді, депутати, керівний склад державних органів і органів місцевого самоврядування.

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Директором Львівського теруправління став Тарас Лопушанський. У штаті Львівського управління передбачено набрати 24 особи, пише ZIK. Окрім директора і заступника директора, працюватиме ще шість працівників персоналу, які будуть здійснювати контакти з громадськістю та ЗМІ і логістичне забезпечення роботи бюро. Також буде 16 детективів.

«Один із них уже працює тут, сьогодні доповідав мені по одній справі», – зазначив Ситник.

Щодо решти посад тривають конкурси, які обіцяють завершити найближчим часом. На одну посаду претендує 50-60 осіб. Поки штат Львівського теруправління недоукомплектований, звернення громадян направлятимуть на Київ.

За словами Ситника, одним із пріоритетів роботи НАБУ у Західному регіоні буде питання боротьби з контрабандою.

Відповідаючи на запитання, чи буде нова структура займатися корупційними справами, пов'язаними з підготовкою Львова до «Євро-2012», керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зазначив, що, згідно із законом, ті провадження, які були розпочаті раніше (ще до створення НАБУ) іншими органами – прокуратурою чи ГПУ, – мають бути ними ж завершені.