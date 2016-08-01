Freedom House: боротьба з корупцією, свобода ЗМІ та правосуддя в Україні залишаються на рівні 2013 року

Про це йдеться в щорічному дослідженні розвитку демократії в країнах перехідного періоду Nations in Transit - 2016, яке опублікувало Freedom House.

Згідно результатів дослідження, Україна посіла 18 місце з 29 можливих у рейтингу розвитку демократії серед пост-комуністичних країн.

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В ході дослідження країни розглядалися за 7 критеріями: процес виборів, розвиток громадянського суспільства, свобода ЗМІ, рівень демократії центрального уряду, рівень демократії місцевого управління, незалежність і робота системи правосуддя і корупція.

Найбільшими проблемами в Україні залишаються високий рівень корупції, слабкість правових інститутів.

Зокрема, стан боротьби з корупцією, свободи ЗМІ та правосуддя в Україні експерти оцінили на рівні 2013 року.

Згідно з прогнозом FH, найближчі роки Україна буде стикатися з загрозами територіальної цілісності через агресію Росії і нестабільність своїх національних демократичних інститутів.

Експерти також прогнозують, що "складну кризу, швидше за все, пройдено, і країна буде мати більше простору для здійснення реформ і стимулювання економічного відновлення".

Рейтинг очолили Естонія, Словенія і Латвія, які визнані країнами з сталою демократичною системою, найгірші показники - у країн з авторитарною політичною системою: Росії та країн-колишніх членів СРСР (Таджикистан, Казахстан, Білорусь, Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан).