Пентагон помітив пересування російських військ у Криму – The Wall Street Journal

Але їм поки не зрозуміло, чи є ці дії пов'язані з внутрішньою ротацією або зі збільшенням особового складу, пише ZN.UA.

Представник Пентагону наголосив, що "у разі важких боїв, найбільш ймовірні військові цілі будуть зосереджені на Донбасі, а не в Криму".

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Як зазначається, видання The Guardian писало, що Путін може вирішити, що настав час для чергового вторгнення в Україну. Попередні вторгнення Росії, як нагадує автор, завжди збігалися з Олімпійськими іграми, як це було в Грузії після Пекінської Олімпіади 2008 року або ж в Україні в 2014 році - після Зимових ігор у Сочі.

Загалом, західні ЗМІ побоюються, що Україна може опинитися у війні на два фронти. Оглядачі пишуть, що російському президенту вигідно відкриття нового фронту війни проти України з огляду на те, що вибори в Держдуму не за горами і йому потрібно зосередити росіян навколо себе.

Як повідомляв УНІАН, Росія збільшила кількість озброєних військових на кордоні з окупованим Кримом.