Росія збільшила кількість озброєних військових на кордоні з окупованим Кримом

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«На окупаційних пунктах пропуску значно збільшується кількість озброєних військових. Позиції збройних сил РФ посилились новою технікою та особовим складом. Значно зросла активність використання військової авіації, безпілотних літальних апаратів, аеростатів та морських катерів», - сказав він.

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Так, за словами Слободяна, «лише з 7 серпня прикордонники на адмінмежі спостерігали прольоти 15 вертольотів МІ-8 РФ, у 12 випадках окупанти використовували для повітряної розвідки БПЛА, щонайменше у 5 випадках вздовж адмінмежі по морю пересувались катери різного типу, а в районі російського пункту пропуску Армянськ спостерігається посилене використання аеростату типу «Рись», який непорушно висить у повітрі на висоті близько 1 км».

Крім того, як сказав Слободян, у рамках підготовки до проведення стратегічних командно-штабних навчань «Кавказ-2016», які заплановані Росією у період з 5 по 10 вересня, відмічається переміщення на тимчасово окуповану територію Криму додаткових військових частина та підрозділів.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДПСУ, російські правоохоронці проводять фільтрацію чоловіків від 18 років, які виїжджають з Криму на материкову частину України.