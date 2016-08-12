Наступного року в українців буде на п'ять вихідних більше

У 2017 році українці відпочиватимуть на п'ять днів більше, оскільки деякі державні свята припадають на вихідні. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

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1 січня — Новий рік; 7 січня — Різдво Христове; 8 березня — Міжнародний жіночий день; 16 квітня — Пасха (Великдень); 1 і 2 травня — День міжнародної солідарності трудящих; 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги); 4 червня — Трійця; 28 червня — День Конституції України; 24 серпня — День незалежності України; 14 жовтня — День захисника України.

Згідно з законодавством, коли святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП України) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2017 році вихідний день у неділю 1 січня має бути перенесений на понеділок 2 січня, вихідний день у суботу 7 січня – на понеділок 9 січня, вихідний день у неділю 16 квітня – на понеділок 17 квітня, вихідний день у неділю 4 червня – на понеділок 5 червня, вихідний день у суботу 14 жовтня – на понеділок 16 жовтня.