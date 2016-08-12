У Харкові СБУ ліквідувала групу наркоділків

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що організатор наркобізнесу замовляв в одній із країн Азії партії психотропних речовин, які доставлялися в Україну міжнародними поштовими відправленнями.

В одному з гаражних кооперативів Харкова виготовлявся з PVP менш концентрований наркотик для продажу.

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"Клієнтів наркоділки підшуковували через Інтернет, за що відповідали інші учасники угруповання. Покупці перераховували гроші за товар на банківські та віртуальні електронні рахунки. Після підтвердження платежу таксисти, які працювали на зловмисників, закладали наркотики у схованки в різних житлових масивах Харкова. Фотографії з місцем "закладки" надсилалися замовникам", - зазначають в СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували весь механізм діяльності наркобанди і затримали організатора та сімох його спільників. Під час обшуків у гаражі, за місцем проживання наркоділків та автомобілях правоохоронці виявили понад 3 кг психотропів, прилади та обладнання для виготовлення і фасування наркотиків. За оцінкою експертів, "роздрібна" ціна вилучених речовин становить щонайменше 5 млн грн.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, всім учасникам групи повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Триває досудове слідство.