У Дніпрі підвищили рівень терористичної загрози

Про це повідомили в прес-службі СБУ. "Синій" рівень означає, що регіону загрожує потенційна загроза - за наявності інформації про підготовку до скоєння терористичного акту, яка потребує підтвердження.

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Аналогічний рівень загрози присвоєно також Закарпатській, Чернігівській, Черкаській, Рівненській, Хмельницькій, Київській областям, а також столиці.

Таких запобіжних заходів спецслужба вживає у зв'язку з загостренням на кордоні з окупованим Кримом і ситуацією в зоні АТО.