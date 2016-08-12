У Дніпрі підвищили рівень терористичної загрози
17:15, 12 серпня 2016Суспільство
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На території Дніпропетровської області СБУ ввела "синій" рівень терористичної загрози.
У Дніпрі підвищили рівень терористичної загрози / УНІАН
Про це повідомили в прес-службі СБУ. "Синій" рівень означає, що регіону загрожує потенційна загроза - за наявності інформації про підготовку до скоєння терористичного акту, яка потребує підтвердження.
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Аналогічний рівень загрози присвоєно також Закарпатській, Чернігівській, Черкаській, Рівненській, Хмельницькій, Київській областям, а також столиці.
Таких запобіжних заходів спецслужба вживає у зв'язку з загостренням на кордоні з окупованим Кримом і ситуацією в зоні АТО.
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