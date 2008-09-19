Торги на російських біржах зупинили через бурхливе зростання

Торги на російських фондових біржах зупинені через бурхливе зростання біржових показників. З початку торгової сесії 19 вересня ММВБ підскочив на 17,90 відсотка до 1006,81 пункту, а РТС - на 13,97 відсотка до 1206,77 пункту. РТС зупинила торги на одну годину, ММВБ - до понеділка, 22 вересня.

За півгодини торгів 19 вересня біржові показники змогли практично повністю відіграти рекордний обвал 16-17 вересня. Тоді РТС і ММВБ обрушилися до своїх трирічних мінімумів. Після цього Федеральна служба з фінансових ринків (ФСФР) 17 вересня зупинила купівлю-продаж акцій на біржах.

На 11:05 за московським часом в лідерах зростання на ММВБ серед "блакитних фішок" опинилися ВТБ, чиї акції подорожчали на 39,6 відсотка, а також "Роснефть" (акції піднялися в ціні на 31,1 відсотка). На РТС галузевий індекс "Нафта і газ" злетів на 17,12 відсотка, а "Банки і фінанси" - на 14,1 відсотка.

Як відзначає Лента.ру, рекордне зростання російських індексів пояснюється підтримкою уряду країни, який вирішив виділити з бюджету більше трьох трильйонів рублів на підтримку вітчизняного фондового і фінансового ринків. Крім того, позитивний вплив на трейдерів мали новини зі світових біржових майданчиків. Так, американські фондові індекси за підсумками торгів 18 вересня піднялися в середньому на 3-4 відсотки. Dow Jones виріс на 3,86 відсотка до 11019 пунктів, S&P 500 - на 4,33 відсотка до 1207 пунктів. Злетіли також індекси на азіатських фондових ринках: японський Nikkei додав 3,3 відсотка, китайський CSI 300 - 9,3 відсотка.