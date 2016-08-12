У поліції призначили нового наркоборця: скандального Киву замінив полковник Кіхтенко (фото)

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Як зазначається в повідомленні, сьогодні, 12 серпня, тимчасово виконуючий обов’язки глави Національної поліції Вадим Троян представив особовому складу Департаменту протидії наркозлочинності нового очільника. Ним став полковник поліції Андрій Кіхтенко.

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Троян також наголосив, що структура Департаменту буде укомплектовуватись новими кадрами, а на місцях буде створено територіальні підрозділи, і визначив першочергові завдання для підрозділів протидії наркозлочинності, зокрема – боротьбу з незаконним обігом наркотиків у південному регіоні України, наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Ілля Кива, колишній начальник Департаменту протидії наркозлочинності, працюватиме у підрозділі МВС, що займається питаннями ветеранів АТО.