На Волині СБУ запобігла контрабанді до Європи партії бурштину вартістю приблизно півмільйона гривень

Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

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Правоохоронці виявили партію бурштину великих фракцій вагою майже 6 кг під час огляду пасажирського автобуса на міжнародному пункті пропуску "Ягодин". Камені було приховано у конструкціях автобуса. «За попередньою оцінкою експертів, вартість вилученого каміння становить приблизно півмільйона гривень», - повідомили в СБУ.

Зараз проводяться оперативно-слідчі дії для встановлення організаторів спроби контрабанди бурштину.