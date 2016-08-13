На Волині СБУ запобігла контрабанді до Європи партії бурштину вартістю приблизно півмільйона гривень
16:27, 13 серпня 2016Суспільство
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На Волині правоохоронці запобігли контрабанді до Європи партії бурштину вартістю приблизно півмільйона гривень.
Фото УНІАН
Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.
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Правоохоронці виявили партію бурштину великих фракцій вагою майже 6 кг під час огляду пасажирського автобуса на міжнародному пункті пропуску "Ягодин". Камені було приховано у конструкціях автобуса. «За попередньою оцінкою експертів, вартість вилученого каміння становить приблизно півмільйона гривень», - повідомили в СБУ.
Зараз проводяться оперативно-слідчі дії для встановлення організаторів спроби контрабанди бурштину.
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