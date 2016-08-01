На Київщині підпільний цех виготовляв плитку із незаконно добутого бурштину

Як повідомляє СБУ на своїй сторінці в Facebook, троє місцевих жителів організували нелегальне виробництво в орендованому приміщенні заводу в Бородянському районі. Вони виготовляли з бурштину дорогу облицювальну плитку, яку через посередників планували продати в одну з країн Близького Сходу.

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«Під час обшуків в цеху співробітники спецслужби спільно з поліцією вилучили 25 кілограмів бурштинового пилу, тринадцять - оброблених каменів і сімнадцять - готової плитки», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці також виявили спеціальне обладнання для обробки бурштину. За висновком експертів, вартість вилученої готової бурштинової плитки складає більш 85 тис. дол.

Відкрито кримінальну справу за ст. 198 та ст. 240 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.