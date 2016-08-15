У центрі Одеси відбувся марш на підтримку традиційних цінностей

Як передає кореспондент УНІАН, понад 100 осіб сьогодні зібралися на вулиці Дерибасівській, звідки пройшли на Думську площу - до будівлі мерії, де провели віче.

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Серед учасників були представники українських патріотичних організацій і священики. Попереду колони учасники заходу несли великий банер з написом: "Традиційна сім'я – здорова нація. Марш традиційних цінностей", також активісти тримали в руках плакати: "Традиційна сім'я - це батько і мати", "Бережи свій рід", "Краса материнства" (із зображенням жінки з немовлям). Активісти також несли прапори України і чорно-червоні прапори. Вони скандували: "Слава Україні! Героям – слава!" та ін.

Організатори наголошували, що цей марш проводитися не з метою протистояння вчорашньому "Маршу рівності", а як альтернатива.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 13 серпня, в Одесі ЛГБТ-активісти провели "Марш рівності".