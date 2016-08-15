Справу про завищення результатів ЗНО передали до суду, 26 студентів уже відрахували

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Завищення результатів ЗНО надало незаконні переваги у доступі до вищої освіти сотням абітурієнтів, переважно дітей керівників органів державної влади вищого рівня, правоохоронних органів, працівників системи освіти, народних депутатів України та їх помічників, та обмежило можливість отримання освіти талановитою молоддю, яка мала на це законне право», - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2006 році з метою подолання корупції у вищих навчальних закладах під час зарахування абітурієнтів урядом створено Український центр оцінювання якості освіти для проведення зовнішнього незалежного оцінювання. У 2007-2008 роках УЦОЯО розроблено програмне забезпечення, яке використовується на всіх етапах проведення ЗНО з 2008 року та захищає всі етапи проведення тестування від зовнішнього втручання.

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«Водночас керівництвом УЦОЯО з метою особистого збагачення та кар’єрних міркувань у 2008 році створено злочинну організацію, яка завищувала результати оцінювання абітурієнтів шляхом внутрішнього втручання в комп’ютерні системи. Так, у 2014-2015 роках слідством встановлено завищення результатів ЗНО понад 200 осіб, а всього з 2008 року - близько 2000», - наголошується у повідомленні.

За даними ГПУ, з метою прикриття незаконного втручання до системи керівництвом УЦОЯО навмисно не було забезпечено створення комплексної системи захисту інформації, яка передбачена законом України «Про захист інформації в інформаціно-телекомунікаційних системах», та ще й публічно заперечувалась можливість втручання в результати ЗНО.

За даними ГПУ, цим особам інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 4 ст.28 ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Розслідування встановило непричетність до завищення результатів оцінювання службових осіб Донецького, Львівського, Дніпропетровського та Херсонського регіональних центрів оцінювання якості освіти, більшості працівників УЦОЯО, "майже всі протиправні дії вчинялись керівництвом Центру", наголосили у відомстві.

На цей час ГПУ завершено досудове розслідування за фактами створення злочинної організації, привласнення та легалізації нею бюджетних коштів у сумі понад 4 млн грн, завищення результатів ЗНО у 2014-2015 роках.

Завдяки вжитим заходам щодо організації досудового розслідування, співпраці Генеральної прокуратури України з Міністерством освіти і науки України (міністрами Квітом С.М. та Гриневич Л.М., їх першим заступником Совсун І.Р.), чинним керівником УЦОЯО Карандієм В.А., незважаючи на те, що доступ до програмного забезпечення ЗНО мали тільки учасники злочинної організації, «зриву проведення ЗНО у 2016 році вдалося уникнути», заявили у відомстві.

ГПУ забезпечується поновлення прав потерпілих, за наслідками чого вже відраховано 26 студентів, що подали недостовірні дані про результати ЗНО та відповідні документи направлено до вищих навчальних закладів ще стосовно 174 осіб.

Матеріали досудового розслідування щодо завищення результатів ЗНО у 2008-2013 роках згідно з вимогами КПК України виділені в окреме провадження, після завершення якого їм буде надано правову оцінку та вирішено питання про відповідальність осіб, які подали недостовірні дані про ЗНО у 2008-2013 роках (анулювання виданих їм дипломів, поверненнями ними коштів до бюджету, поновлення прав потерпілих).