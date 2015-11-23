Генпрокуратура вимагає від вузів відрахувати студентів, які вступили за підробленими сертифікатами ЗНО

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури. Як йдеться в повідомленні, факти використання безпосередньо абітурієнтами для вступу до вишів підроблених сертифікатів про результати ЗНО підтверджено проведеними на даний час комп’ютерно-технічними експертизами та іншими слідчими діями у кримінальному провадженні за фактами несанкціонованої зміни інформації в реєстрі осіб, які пройшли ЗНО.

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В Генпрокуратурі повідомляють, що листи про необхідність відрахування осіб направлено ректорам Національного юридичного університету ім. Мудрого, Київського національного університету ім. Шевченка, Київської національної академії внутрішніх справ, Національного медичного університету ім. Богомольця та інших.

При цьому в ГПУ звернулися і до студентів та колишніх абітурієнтів з пропозицією повідомити обставини вчинення дій щодо формування недостовірних відомостей про проходження ЗНО.

Водночас кількості осіб, які вступили до вишів на підставі підроблених сертифікатів ЗНО, у Генпрокуратурі не уточнюють.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня у Генпрокуратурі заявили, що посадових осіб начальницького складу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) викрито у несанкціонованому втручанні в Систему оцінювання якості освіти та Реєстру осіб, які пройшли ЗНО, для зміни інформації на користь третіх осіб.

За даними ГПУ, слідством встановлено, що службові особи УЦОЯО систематично вносили зміни та знищували інформацію, яка оброблюється в базах даних УЦОЯО та зберігається на серверному обладнанні. Як наслідок, у ручному режимі надавались незаконні переваги у доступі до вищої освіти.

Аналізом вилучених у ході обшуків доказів встановлено зміни даних в системі стосовно понад 100 осіб. Кабмін 21 вересня звільнив Ігоря Лікарчука з посади директора УЦОЯО.