Росіянин намагався вивезти з України деталі для військових літаків - СБУ

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ. Згідно з експертними висновками, зловмисник намагався вивезти складові частини бортових систем військових літаків МіГ-29, СУ-27 та вертольотів Мі-8, Мі-24 різних модифікацій. Дозвільних документів Держслужби експортного контролю у затриманого не виявилося, йдеться в повідомленні.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу ("порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю").

Зловмиснику повідомлено про підозру. Триває слідство.