Росіянин намагався вивезти з України деталі для військових літаків - СБУ
18:22, 15 серпня 2016Суспільство
1077 0
Громадянина Росії, який незаконно намагався вивезти з України товари військового призначення, затримали співробітники СБУ на вузловій залізничній станції Південно-Західної залізниці "Хутір-Михайлівський" в Сумській області.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ. Згідно з експертними висновками, зловмисник намагався вивезти складові частини бортових систем військових літаків МіГ-29, СУ-27 та вертольотів Мі-8, Мі-24 різних модифікацій. Дозвільних документів Держслужби експортного контролю у затриманого не виявилося, йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ районі АТО затримали колишнього правоохоронця за відмивання понад 50 мільйонів гривень
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу ("порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю").
Зловмиснику повідомлено про підозру. Триває слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter