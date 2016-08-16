Вбивцю активіста Антикорупційного комітету Майдану засуджено до 10 років ув’язнення - прокуратура

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва

Як нагадали у відомстві, злочин, який викликав значний суспільний резонанс, стався 30 листопада 2014 року в одній з квартир будинку на бульварі Дружби народів.

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«Активіст запросив до помешкання свого нового знайомого, продавця квітів у кіоску. Між чоловіками, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, виникла сварка, в ході якої молодик наніс активісту легкі тілесні ушкодження. Злякавшись притягнення до кримінальної відповідальності, киянин вирішив приховати сліди злочину, вбивши чоловіка. Молодик наніс множинні удари гострими предметами та невстановленим тупим предметом по життєво-важливим органам – голові та тулубу Костренка, внаслідок чого настала смерть останнього», - йдеться в повідомленні.

У суді 23-річний чоловік визнав свою вину лише в нанесенні легких тілесних ушкоджень активісту, проте обвинувачем - прокурором Київської місцевої прокуратури № 6, було беззаперечно доведено вину громадянина в інкримінованих йому злочинах, заявили в прокуратурі.

Наразі вироком суду молодика визнано винним у вчинені злочинів, передбачених ч. 1 ст. 125 КК України (нанесення легких тілесних ушкоджень), п. 9 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з метою приховати інший злочин), та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, підкреслюється в повідомленні.