На Львівщині внаслідок удару у відбійник згоріло легкове авто, троє осіб госпіталізовано з опіками

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 15 серпня о 03:40 у гірському селищі Верхнє Синьовидне Сколівського району. 33-річний житель Закарпатської області, перебуваючи за кермом автомобіля Daewoo Lanos, не впорався з керуванням і виїхав на місце розташування металевого відбійника і бензобаком зачепив його металевий тримач, що спричинило витік палива і загоряння легковика.

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В результаті пожежі автомобіль згорів повністю. З місця ДТП госпіталізовано із термічними опіками різного ступеню тяжкості водія та двох 21-річних пасажирів автомобіля. Всі постраждалі – жителі Закарпатської області.

Правоохоронці встановлюють всі обставини автопригоди.