У Дніпрі патрульні поліцейські пересядуть на коней
13:59, 16 серпня 2016Суспільство
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У Дніпрі кінний патруль поліції буде охороняти парк Шевченка, однак починаючи з 2017 року.
Зараз місто шукає гроші на закупівлю 6 коней для патрульної поліції / фото: УНІАН
Про це заявив заступник мера Михайло Лисенко на прес-конференції в ІА "Днепр.Пост".
Зараз місто шукає гроші на закупівлю 6 коней для патрульної поліції.
"По-перше це красиво, по-друге на коні легше наздоганяти злочинців, по-третє - це не дуже дорого. На закупівлю, утримання та годівлю шести коней з бюджету буде витрачатися 900 тис грн на рік", - сказав Лисенко.
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