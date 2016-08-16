У Дніпрі патрульні поліцейські пересядуть на коней

Про це заявив заступник мера Михайло Лисенко на прес-конференції в ІА "Днепр.Пост".

Зараз місто шукає гроші на закупівлю 6 коней для патрульної поліції.

"По-перше це красиво, по-друге на коні легше наздоганяти злочинців, по-третє - це не дуже дорого. На закупівлю, утримання та годівлю шести коней з бюджету буде витрачатися 900 тис грн на рік", - сказав Лисенко.