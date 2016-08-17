У Дніпропетровській області 12-річний хлопчик зловив всіх покемонів

Як повідомляє depo.ua, про гру хлопчик дізнався з інтернету. І оскільки раніше він дуже любив цей мультик, то вирішив спробувати зіграти.

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Але свою колекцію хлопчик почав збирати в Одесі, коли був на морі.

"Там зловив 30-40 штук, серед яких були рідкісні водні монстри. Потім поїхав в гості до сестри в Київ. Там ще покемонів 50 зловив. Ну а решту вже вдома. Більше всього "кишенькових монстрів" було в центрі міста, де багато визначних пам'яток і людей, - зазначає школяр. - Одного разу покемон в нашій квартирі з'явився".

Андрій перейшов у 7 клас, але в наступному навчальному році навчання буде поєднувати із заняттями в комп'ютерній академії, куди вступив цього літа. Хлопчик зізнався, що мріє стати програмістом і створювати власні ігри.