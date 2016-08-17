На Малашівському сміттєзвалищі неподалік Тернополя уже добу гасять пожежу (фото)

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про пожежу до служби порятунку «101» надійшло від чергового Тернопільської міської ради 16 серпня о 19:25.

Було встановлено, що біля основного місця складування твердих побутових відходів горить суха трава та стихійні нагромадження сміття. Орієнтовна площа пожежі становить 500 кв. м.

До ліквідації пожежі залучений черговий караул державної пожежно-рятувальної частини та чотири одиниці спеціальної техніки, а також цистерна великої місткості.

Як запевняють в управлінні ДСНС, загрози перекидання вогню на основне сміттєзвалище немає. Ситуація перебуває під контролем.

Довідка УНІАН. Малашівське сміттєзвалище офіційно закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Воно знаходиться в 2-у поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя.

Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із поверхні звалища у продуктивний водоносний шар.