Аваков і Деканоїдзе пересадять поліцейських з Toyota Prius на ЗАЗи

Передача автомобілів представникам Національної поліції пройде 18 серпня, передає strana.ua. Автомобілі випущені на потужностях Запорізького автозаводу, який входить в структуру корпорації УкрАвто.

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Власником компанії "УкрАвто", яка є генеральним імпортером та офіційним дилером більш ніж 20 всесвітньо відомих автомобільних брендів, є екс-депутат від Партії регіонів Таріел Васадзе, який входить в сотню найбагатших людей України.

Нагадаємо, 15 липня глава МВС Арсен Аваков заявив, що українські поліцейські пересідають на нові автомобілі Mitsubishi Outlander PHEV (Plug-in Hybrid Electric). "Запропонована модель доукомплектована рацією, відеореєстратором, проблисковими маячками та системами зарядки акумуляторів - затверджена експертами до постачання", - написав на Facebook міністр.

Раніше в Управлінні патрульної поліції Ужгорода та Мукачева розповіли, що за весь час роботи патрульної служби (з 2015 року) поліцейські потрапили в 13 ДТП і пошкодили 20 службових машин.