Харківські прикордонники виявили у мікроавтобусі з Росії два безпілотники та квадрокоптер (фото)

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook помічник голови Державної прикордонної служби - прес-секретар Олег Слободян.

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За його словами, біля 9:30 прикордонники у мікроавтобусі під керуванням громадянина України, що слідував на в'їзд із Росії, виявили прихованими 2 БПЛА, 2 відеокамери, магнітні носії, радіостанції та квадрокоптер.

"Тривають фільтраційні заходи. Вивчається можлива причетність цього громадянина до діяльності НЗФ", - зазначив Слободян.