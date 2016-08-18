Харківські прикордонники виявили у мікроавтобусі з Росії два безпілотники та квадрокоптер (фото)
11:01, 18 серпня 2016Суспільство
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Прикордонники Харківського загону виявили у мікроавтобусі в пункті пропуску "Плетенівка" два безпілотні літальні апарати, камери, радіостанції та квадрокоптер.
Українець віз з РФ безпілотники/ facebook.com/oleh.slobodyan
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook помічник голови Державної прикордонної служби - прес-секретар Олег Слободян.
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За його словами, біля 9:30 прикордонники у мікроавтобусі під керуванням громадянина України, що слідував на в'їзд із Росії, виявили прихованими 2 БПЛА, 2 відеокамери, магнітні носії, радіостанції та квадрокоптер.
"Тривають фільтраційні заходи. Вивчається можлива причетність цього громадянина до діяльності НЗФ", - зазначив Слободян.
Прикордонники виявили 2 безпілотники та квадрокоптер / facebook.com/oleh.slobodyan
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