Війна з дронами: в Києві затримали чоловіка, що запустив квадрокоптер біля АП

Як повідомляє Головне управління поліції в Києві, особа затриманого наразі встановлена.

Повідомлення про виявлення дрону поблизу Адміністрації президента київські поліцейські отримали близько 16:00. На місце пригоди прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група Печерського управління.

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Вони встановили, що цей апарат запустив житель Київської області 1972 року народження.

На теперішній час він надає слідчим пояснення свого вчинку. Відомості про подію належним чином зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Триває перевірка.

Нагадаємо, вчора депутат Верховної Ради Ігор Луценко запустив квадрокоптер прямо у залі парламенту. Фракція "Батьківщина", яку він представляє, заявила, що таким чином нібито бореться з депутатами-кнопкодавами.

Керівництво парламенту обурилося появою літального апарату з камерою у стінах ВР.