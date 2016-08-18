У Харкові до Дня міста пройде міжнародний фестиваль графіті

Про це йдеться у повідомлені Харківської міськради.

Як зазначила начальник відділу Департаменту міжнародного співробітництва Юлія Згурська, створення графіті приурочено до Дня міста.

У фестивалі візьмуть участь художники з Нюрнберга (Німеччина), Кутаїсі, Тбілісі (Грузія), а також з Києва, Львова, Одеси і Харкова.

За словами Згурської, художники малюватимуть на стіні з плит за адресою: вулиця Клочківська, 94.

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«На цій стіні 38 плит, загальна площа становить 311 квадратних метрів. Наші гості з інших країн будуть малювати свої міста, українські художники малюватимуть картини, присвячені містам-побратимам і партнерам Харкова», - повідомила Юлія Згурська.

За її словами, художники вже почали роботу над створенням графіті, її результат представлять в День міста, 23 серпня. Початок презентації - о 10:45.

Ідея «Kharkiv smART Fest» належить Департаменту міжнародного співробітництва, творчій групі Kailas-V, яка створила в Харкові безліч відомих муралів, а також студентці Харківського національного економічного університету Лідії Ефимовій, яка брала участь в конкурсі туристичних проектів «Я люблю Харків».