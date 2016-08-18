СБУ затримала адвоката при спробі дати хабар слідчому за перекваліфікацію справи про вбивство військового

Як повідомляє прес-центр СБУ, адвоката, що намагався дати хабар слідчому Дружківського відділу поліції, затримали "на гарячому".

За даними спецслужби, адвокат пропонував капітану поліції 1,5 тисячі доларів за перекваліфікацію кримінального провадження за фактом вбивства військовослужбовця на більш м’які статті – ненавмисне вбивство або вбивство з необережності.

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Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру за ч.3 ст.369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Проводяться невідкладні оперативно-слідчі дії.