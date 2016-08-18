Порошенко не виключає запровадження воєнного стану та оголошення мобілізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у місті Броди Львівської області після вшанування пам'яті загиблих в зоні АТО льотчиків.

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Президент нагадав, що з початку цього року понад 45 тис. українців уклали контракт на службу в армії. "Багато до нас говорили про контрактну армію - нічого не робилося. На сьогоднішній день ці добровольці-контрактники дозволили мені як верховному головнокомандувачу утриматися від оголошення нових черг мобілізації", – сказав він.

Водночас, підкреслив глава держави, "загострення ситуації на сході і в Криму не виключає можливості, у випадку продовження ескалації - вимушені будемо ввести воєнний стан і оголосити мобілізацію".

Порошенко відзначив і принципову позицію України щодо того, аби у координації з міжнародними партнерами "повернути агресора за стіл переговорів, примусити виконувати взяті на себе зобов'язання у Мінському процесі і повернути «нормандський формат"».