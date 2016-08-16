Генштаб готує проект указу про звільнення військових шостої хвилі мобілізації

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління персоналу – заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Володимир Талалай, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони.

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«Звільнені у запас військовослужбовці в обов’язковому порядку зараховуються до оперативного військового резерву першої черги. Питаннями соціального захисту звільнених опікуються військові комісаріати за місцем їх реєстрації або проживання. Тому звільнені у запас військовослужбовці мають не пізніше 5 днів з дня вибуття з військової частини стати на військовий облік у військовому комісаріаті», - наголосив Талалай.

Звільнення буде проведено протягом двох місяців з моменту опублікування указу президента України. З метою планомірного звільнення, яке не має зашкодити боєздатності, у військових частинах та у штабах оперативних командувань розробляються списки та плани-графіки звільнення особового складу, зазначив він.

Як повідомлялося, шоста хвиля мобілізації пройшла влітку 2015 року. У Генштабі ЗСУ в червні заявляли, що планують звільнити в запас військових 6-ї хвилі мобілізації у серпні-вересні, проте терміни залежатимуть від обстановки, яка буде на час прийняття відповідного рішення.