Захиснику кримських татар Фейгіну обмежили виїзд з Росії

Про це Фейгін написав у Twitter, підкресливши, що заборона на виїзд була введена «без всяких підстав».

Фейгін припустив, що обмеження на виїзд було запроваджено, щоб він не зміг захистити кримських татар. «Я не зможу поїхати на ОБСЄ в Варшаву з приводу кримських татар», - написав адвокат, додавши, що ще однією метою такого рішення може бути блокування його візитів в Україну.

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За даними ЗМІ, заборона на виїзд Фейгіна з Росії може бути пов'язана з боргом. Адвокат стверджує, що у нього вимагають лист іншої сторони про виконання рішення по справі.

Думаю, метою є і блокування моїх візитів в Україну. Далі, як я вже писав, посадка. Все дуже логічно. — Mark Feygin (@mark_feygin) August 18, 2016

Як повідомляв УНІАН, раніше Фейгін заявив, що судова справа проти заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільми Умерова є «пропагандистською». «Зупинка репресій - це є наша безпосередня мета участі у цих справах», - зазначив Фейгін.