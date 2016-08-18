У Нацгвардії відбувся перший випуск 38 інструкторів з підготовки спецпризначенців (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, церемонія випуску пройшла на території музею-заповідника «Золочівський замок» на Львівщині за участю командувача НГУ Юрія Аллерова.

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«Сьогодні ми випускаємо інструкторів, які будуть готувати також інструкторів у військових частинах. Це вагомий крок уперед. Я пишаюся реальним рівнем готовності наших бійців. Вони можуть, бажають і вміють захищати свою країну», - заявив Аллеров.

Радник командувача НГУ, полковник у відставці Міраб Кікабідзе зазначив, що «ми спромоглись підготувати 38 високонавчених інструкторів. Це той початок, що дасть поштовх силі, яка зупинить агресію. Здобуті вміння та навики цієї групи - найкраща нагорода, яку тільки може отримати військовий».

Також, за даними прес-служби, з нагоди закінчення навчального періоду та першого випуску інструкторів підрозділів спецпризначення пройшли показові заняття з військовослужбовцями Нацгвардії з тактичної, вогневої, військово-інженерної підготовок, військової топографії та кросфіту, а також тактики ведення бою в умовах населеного пункту.