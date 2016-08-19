На Львівщині на території колишнього полігону виявили близько 100 артснарядів та авіабомб часів війни
09:55, 19 серпня 2016Суспільство
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У Львівській області на території колишнього авіаційного полігону виявили близько 100 артилерійських снарядів та авіаційних бомб часів Другої світової війни.
Об’єкт взято під охорону / zhytomyr.mns.gov.ua
Як повідомили УНІАН у Регіональному медіа-центрі (м. Львів) Міністерства оборони України, боєприпаси були виявлені 17 серпня.
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Полігон поблизу села Руда Сілецька Кам‘янка-Бузького району за своїм призначенням функціонував до 2000 року.
Наразі обстеження території триває. Даний об’єкт взято під охорону, станом на сьогодні виявлені боєприпаси не вилучено.
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