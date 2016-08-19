Сумські прикордонники затримали росіянина, що намагався видати себе за львів’янина

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Під час проведення контролю рейсового автобуса, який прямував на виїзд з України за маршрутом «Тячів - Москва», один із пасажирів надав на паспортний контроль паспортний документ громадянина України.

Однак в охоронців кордону виникли сумніви щодо належності паспорта цій особі. За результатами поглибленої перевірки документа прикордонники встановили, що паспортний документ не належить пред’явнику.

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З’ясувалось, що насправді чоловік є громадянином Росії, а паспорт він викрав у свого товариша зі Львівщини під час перебування у нього в гостях.

Наразі особу 32-річного чоловіка встановлено, за спробу незаконного перетину державного кордону України стосовно нього складені відповідні адміністративні матеріали.

Також до компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.